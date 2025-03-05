ТАСС: ВСУ лишились безопасных путей снабжения группировки в курской Судже

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились безопасных путей снабжения группировки в Судже Курской области. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«Сейчас для ВСУ нет безопасных путей снабжения своей группировки в суджанском приграничье. При этом противник не прекращает попыток усилить свою группировку новым "мобилизованным мясом"», — сообщил собеседник агентства.

По его информации, в контратаках в направлении российских позиций в Суджанском районе Курской области принимают участие 18-летние украинские военные из десантных подразделений.

Ранее военблогер Юрий Подоляка описал ситуацию в Курской области фразой «атмосфера катастрофы для ВСУ становится отчетливей». Группировка ВСУ в районе Суджи оказалась разрезана на две части после взрыва трех мостов, российские военные продвигаются вперед. 5 марта также стало известно о контроле России над еще двумя населенными пунктами в Курской области — Локня и Охочий. Официально информацию об этом пока не подтвердили.