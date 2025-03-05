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05:39, 5 марта 2025Мир

Трамп заявил об экономической катастрофе в США после президентства Байдена

Трамп: Администрация США приняла страну в состоянии экономической катастрофы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что его администрация приняла страну в состоянии экономической катастрофы. Однако теперь страна находится на пути к беспрецедентному росту, об этом сказано в выдержках из предстоящего выступления политика, которые обнародовал Белый дом.

«Мы унаследовали от прошлой администрации экономическую катастрофу и инфляционный кошмар. Их политика привела к росту цен на энергоресурсы, продукты питания, к потере контроля над базовыми потребностями миллионов американцев», — отметил Трамп.

По словам главы США, его команда уже предприняла определенные решительные шаги для исправления ситуации. За 43 дня новая администрация добилась большего, чем другие за 4 или 8 лет, считает Трамп.

Ранее Дональд Трамп пожаловался, что ему до сих про приходится разгребать последствия работы его предшественника Джо Байдена. Он также назвал Байдена худшим президентом в истории США.

До этого новый глава США заявил, что Байдену не следовало втягивать США в конфликт вокруг Украины. Американский президент добавил, украинский конфликт в большей степени влияет на Европу, чем на США.

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