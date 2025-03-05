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13:29, 5 марта 2025Россия

В Госдуме назвали возможную дату принятия закона об особом порядке сдаче ОГЭ

Володин: ГД может 18 марта принять закон о новом порядке сдачи ОГЭ в 12 регионах
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Государственная Дума во вторник, 18 марта, может принять закон, который предполагает новый экспериментальный порядок сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ) девятиклассниками в 12 регионах России. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, его цитирует ТАСС.

«Мы надеемся, что профильный комитет на 18-е [марта] законопроект выставит. А мы со своей стороны обращаем внимание министра просвещения, что нам к 18-му надо, чтобы были внесены все необходимые проекты нормативных документов», — сказал парламентарий.

Госдума тем временем во втором чтении приняла соответствующий законопроект. Он предполагает, что в 2025 году в 12 регионах России — в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, Северной Осетии, Краснодарском крае, Липецкой, Кемеровской, Нижегородской и Саратовской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Камчатке — девятиклассники в тестовом режиме смогут сдавать только русский язык и математику вместо обязательных четырех предметов, чтобы получить аттестат.

Изначально предполагалось распространить экспериментальный формат сдачи ОГЭ на пять регионов, однако ко второму чтению число субъектов в законопроекте увеличили более чем вдвое. Володин отмечал, что если такое нововведение окажется эффективным, его можно будет распространить по всей стране. Инициативу по экспериментальному формату проведения ОГЭ поддержали в правительстве и Рособрнадзоре.

ЖЗЛ
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