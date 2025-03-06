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12:42, 6 марта 2025Силовые структуры

Инспектора МЧС осудили по делу о пожаре в приюте в Кемерове

Инспектор МЧС Плет получил 4 года колонии по делу о пожаре в приюте Кемерова
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Киселев / ТАСС

В Кемерово суд приговорил к четырем годам лишения свободы пожарного инспектора Романа Плета по делу о пожаре в приюте. Об этом сообщает РИА Новости.

Плет признан виновным по статье о халатности. Он будет отбывать наказание в колонии-поселении. Туда государственный пожарный инспектор регионального главка МЧС должен добраться самостоятельно.

По данным следствия, в феврале 2022 года Плет зафиксировал нарушение пожарной безопасности в приюте, однако не принял мер по закрытию заведения и не привлек к ответственности лицо, организовавшее приют.

В СКР рассказали, что причиной пожара в частном доме, в котором находился приют и нелегальный дом престарелых, стала неправильная эксплуатация котла. Отопление осуществлялось с нарушением правил пожарной безопасности, документы по оказанию услуг не заключались. В своих показаниях владелец приюта отметил, что его сотрудник довел температуру до 80 градусов тепла вместо допустимых 73 и мог не закрыть крышку котла.

О том, что в Кемерово загорелся дом престарелых, стало известно в ночь на 24 декабря. СКР возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Жервами ЧП стали 23 человека. Обвинения были предъявлены владельцу социального приюта — 31-летнему местному жителю Андрею Смирнову, он получил пять лет колонии общего режима.

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