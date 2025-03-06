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16:31, 6 марта 2025Мир

На Западе раскрыли подробности приостановки передачи разведданных США Украине

Bloomberg: США приостановили передачу разведданных, кроме нужных для защиты ВСУ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Распоряжение о приостановке передачи разведданных США Украине касается всей информации, кроме той, которая нужна Киеву «для защиты войск». Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на американского чиновника.

По оценке издания, решение оставить Киев без разведданных, за исключением информации, нужной «для защиты» Вооруженных сил Украины (ВСУ), окажет большее влияние в ближайшем будущем, чем прекращение военных поставок. При этом разведданные европейских стран не смогут стать равноценной заменой предоставляемой американцами информации.

5 марта сообщалось, что США перестали делиться с Украиной разведданными для ударов вглубь территории России с помощью дальнобойного оружия. При этом уточнялось, что Вашингтон продолжает делиться информацией для ударов по Российской армии в непосредственной зоне боестолкновений.

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