В Бельгии усилили защиту главного хранилища замороженных российских активов

La Libre: В Брюсселе усилили охрану депозитария Euroclear с российскими активами

Расположенный в Брюсселе депозитарий Euroclear, в котором хранится подавляющая часть заблокированных в западных странах российских активов, перевели под усиленную охрану. Об этом сообщает издание La Libre со ссылкой на результаты совместного журналистского расследования ряда европейских СМИ.

В преддверии очередного саммита Евросоюза (ЕС), посвященного Украине и обороне, дополнительная охрана была предоставлена главе Euroclear Валери Урбен, а также членам правления бельгийского депозитария. Защиту усилили после пролета дрона в декабре 2024 года, когда в Брюсселе находился с официальным визитом президент республики Владимир Зеленский. В самом Euroclear подтвердили, что в настоящее время принимают все необходимые меры для защиты сотрудников депозитария и его офисов. Однако в организации не стали раскрывать всех деталей «по соображениям безопасности».

После начала боевых действий на Украине в западных странах были заморожены активы РФ на 300 миллиардов евро. Euroclear — одна из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. По состоянию на конец октября 2024 года в бельгийском депозитарии хранились заблокированные российские активы на общую сумму в 176 миллиардов евро. Часть доходов от них с прошлого года начали направлять на поддержку Киева.

Ранее министр-делегат по вопросам Европы при Министерстве иностранных дел Франции Бенжамен Аддад предостерег власти ЕС от полноценной конфискации заблокированных российских активов. Он предупредил, что подобный шаг может негативным образом отразиться на инвестиционном климате региона. Схожее мнение до этого высказывала и Урбен из Euroclear. Глава депозитария отметила, что такая мера в конечном счете может привести к дестабилизации роли евро в качестве резервной валюты. С учетом всех возможных последствий ответственность за конфискацию должны нести непосредственно власти ЕС, а не бельгийский депозитарий, заключила она.