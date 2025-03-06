В Европе испугались новой волны украинских беженцев из-за остановки помощи США

Politico: В Европе испугались новой волны украинских беженцев

Угроза затягивания боевых действий и эскалации на Украине без военной помощи США заставило европейских политиков задуматься о вероятности новой волны украинских беженцев, сообщает Politico.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер отметила, что хоть сейчас она и не ожидает нового наплыва, это является потенциальным сценарием в случае обострения и исчезновения американской поддержки. «Нам необходимо обязательное распределение украинских беженцев по всему Евросоюзу в соответствии со справедливым механизмом», — сказала она, подчеркнув, что Германия будет продолжать помогать Украине.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что приостановка военной помощи Украине нужна для ее пересмотра.

До этого она подчеркнула, что только президенту США Дональду Трампу решать, восстанавливать ли поставки помощи Украине. По ее словам, глава Украины Владимир Зеленский не понимает то, что в рамках «любой хорошей сделки обе стороны уйдут немного недовольными».