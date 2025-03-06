В Кремле рассказали о международном телефонном разговоре Путина

Песков допустил проведение международного телефонного разговора Путина 6 марта

Российский лидер Владимир Путин возможно проведет международный телефонный разговор в четверг, 6 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Вечером у президента Путина может быть международный телефонный разговор. Мы обязательно проинформируем», — отметил представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что сигналов на контакты с Москвой из Парижа не поступало. Он указал на то, что для французского лидера Эммануэля Макрона Россия стала чуть ли не врагом и противником Парижа.

Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Макрону никто не запрещает позвонить Путину, и у французского лидера есть возможности это сделать. Дипломат напомнил, что президент России постоянно подчеркивает свою открытость к контактам со всеми своими коллегами на международной арене.