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12:56, 6 марта 2025Экономика

Владелец крупного производителя консервов получил иск от Генпрокуратуры

РБК: Генпрокуратура РФ подала иск к Universal Beverage Company
Кирилл Луцюк

Фото: Shutterstock / Fotodom

Генеральная прокуратура России подала иск к американской компании Universal Beverage Company, которой принадлежит производитель консервов «Главпродукт». Об этом сообщил РБК со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

В качестве соответчиков там указаны акционер группы «Главпродукт» Леонид Смирнов и Universal Company 2000.

В октябре прошлого года компании холдинга «Главпродукт» передали под временное управление Росимущества.

В свою очередь, корпорация Universal Beverage Company назвала произошедшее незаконным. Она напомнила, что не объявляла о планах покинуть российский рынок, сохраняла инвестиции в страну, а ее заводы продолжали работать. Кроме того, ее представители призвали не забывать об обещаниях властей РФ относиться к иностранным компаниям так же, как к местным. Случившуюся передачу активов корпорация сочла тревожным сигналом для иностранных инвесторов.

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