37-летний российский певец рассказал о последствиях перенесенного инсульта

Певец Воробьев рассказал, что столкнулся с последствиями обширного инсульта

37-летний российский певец Алексей Воробьев рассказал о последствиях инсульта, который перенес в 2013 году после ДТП. Его слова приводят «Страсти».

Артист отметил, что «последствия обширного инсульта есть всегда», даже если человек восстановился максимально. «Поэтому иногда я как компьютер, который может случайно выкинуть вас из программы. Зная это за собой, я научился делать так, что это почти незаметно для окружающих и не влияет на работу», — поделился исполнитель, отметив, что «научился с этим жить» и адаптировался к работе своего тела.

Также Воробьев рассказал, что после случившегося в течение многих лет страдает от бессонницы. «Организм соглашается засыпать, только когда у меня действительно больше нет сил ни физически, ни эмоционально», — добавил он.

Ранее был раскрыт гонорар Воробьева.