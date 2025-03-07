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02:07, 7 марта 2025Из жизни

Женщину приговорили к тюрьме за оральный секс

В Великобритании надзирательницу приговорили к тюрьме за связь с заключенным
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

В Великобритании тюремную надзирательницу, которая занялась оральным сексом с заключенным, приговорили к 21 месяцу тюрьмы. Об этом пишет Daily Mail.

26-летняя Кэти Эванс состояла в интимной связи с осужденным грабителем Дэниелом Браунли с марта по ноябрь 2020 года. За это время женщина пообщалась с преступником по телефону около 140 раз. Некоторые из этих разговоров длились почти час. Известно, что в них Эванс просила мужчину называть ее королевой.

Запретные отношения женщины и Браунли раскрылись, когда она похвасталась ими перед бывшим надзирателем. Она также рассказала, что делилась с заключенным секретной информацией, связанной с тюрьмой, и даже распоряжалась его деньгами. По словам Эванс, ей в руки попала тысяча фунтов стерлингов (113 тысяч рублей), которые Браунли заработал на продаже наркотиков.

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Судья признал, что Эванс подвергалась манипуляциям, потому что она была «неопытна и незрела», однако добавил, что это никак ее не оправдывает. Он сократил женщине срок с двух лет до 21 месяца, поскольку у нее есть маленькая дочь.

Ранее сообщалось, что в Великобритании вынесен приговор бывшей надзирательнице, которую уличили в романтических отношениях с заключенным. По версии следствия, они целовались, женщина сидела у него на коленях и отправляла ему свои фото в нижнем белье

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