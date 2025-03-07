Президент США Трамп заявил о готовности ввести полномасштабные санкции против РФ

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут ввести новые санкции против России из-за ситуации на Украине. В своем аккаунте в социальной сети Truth Social он отметил, что Российская армия наносит значительные удары по Вооруженным силам Украины, что стало причиной рассмотрения дополнительных ограничительных мер.

Учитывая тот факт, что Россия сейчас буквально разносит Украину на поле боя, я всерьез рассматриваю возможность введения масштабных санкций против России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное мирное соглашение Дональд Трамп президент США

В частности, он упомянул возможность ужесточения пошлин и мер в отношении российского банковского сектора. Президент США также обратился к обеим сторонам конфликта с призывом начать переговоры как можно скорее.

Тем временем директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт, комментируя заявление Трампа, сообщил Fox News, что у главы Белого дома есть целый ряд вариантов по санкционному давлению. «Президент Трамп убежден, что нам нужно усадить всех за стол переговоров. Мы можем добиваться этого пряником, а можем — кнутом», — отметил он.

Дональд Трамп Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

По данным портала Axios, неназванный представитель Белого дома заявил, что недовольство Трампа ситуацией на Украине растет.

США настаивают на немедленном прекращении боевых действий

Ранее Дональд Трамп сообщил, что получил письмо от Владимира Зеленского, в котором президент Украины выразил готовность к переговорам. В этом же послании Киев подтвердил свою приверженность договоренностям по редкоземельным металлам и заверил, что готов заключить сделку в любое удобное для США время.

Сейчас время прекратить это безумие. (...) Сейчас время завершить эту бессмысленную войну Дональд Трамп президент США

Кроме того, Трамп выразил мнение, что Киев окажется вынужден пойти на мирное соглашение, поскольку у него нет иного выхода. «Украина хочет заключить сделку, потому что, как мне кажется, у них нет выбора», — заявил он во время пресс-конференции, добавив, что Москва в его понимании также желает заключить сделку.

Администрация Белого дома продолжает настаивать на полной остановке боевых действий. Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф сообщил, что Вашингтон рассматривает перемирие как первый шаг к дальнейшему урегулированию.

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

По данным Bloomberg, США требуют от Киева выработать четкий план по прекращению конфликта и определиться с условиями мирного соглашения. Этот вопрос также влияет на подписание сделки по природным ресурсам, поскольку Белый дом настаивает на включении в договоренность пунктов, касающихся урегулирования ситуации.

Россия заявила о готовности к мирным переговорам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва поддерживает заявление американской стороны о необходимости остановить конфликт. «Да, мы согласны с тем, что настало время остановить этот конфликт и эту войну», — отметил Песков.

Также он напомнил, что российская сторона неоднократно указывала на то, что происходящее на Украине является противостоянием не только Москвы и Киева, но и России с Западом. В этом контексте, добавил Песков, заявления госсекретаря США Марко Рубио подтверждают российскую точку зрения.

Президент России Владимир Путин ранее выражал готовность к переговорам с Владимиром Зеленским. Однако он отметил, что юридический статус украинского лидера вызывает вопросы и в сложившихся обстоятельствах Зеленский не обладает полномочиями для подписания договоренностей.

Тем не менее Путин подчеркнул, что Россия не отказывается от диалога и в случае заинтересованности Киева Москва готова назначить переговорщиков для обсуждения условий урегулирования.