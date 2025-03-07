США официально заявили о блокировке российской криптобиржи

Власти США объявили о блокировке $26 млн и сайтов криптобиржи из России Garantex

Власти США официально объявили о конфискации доменов криптовалютной биржи Garantex и заморозке ее активов в рамках международной операции, проведенной совместно с правоохранителями из Германии и Финляндии. Об этом сообщается на сайте американской Секретной службы (US Secret Service).

О том, что на кошельках этой попавшей под санкции ЕС популярной площадки заблокировали криптовалюту на 2,5 миллиарда рублей, стало известно в четверг, 6 марта. В Garantex, поддерживавшей работу с рублем и любыми российскими банковскими картами, заявили о временной приостановке оказания всех услуг.

По данным ведомств США, принятым накануне решением суда в Восточном округе Вирджинии были изъяты три домена биржи — Garantex.org, Garantex.io и Garantex.academy. Их арест в релизе назван «серьезным финансовым ударом по киберпреступникам во всем мире».

Посетители указанных сайтов видят сейчас сообщение о конфискации, а сами домены больше не смогут использоваться для предоставления услуг. В сообщении также отмечается, что, по данным Минюста США, Garantex «получал сотни миллионов преступных доходов и использовался для содействия различным преступлениям».

В рамках расследования ведомство обвинило в заговоре с целью отмывания денег двух администраторов биржи — Алексея Бесчокова, гражданина Литвы, проживающего в России, и Александра Миру Серде, гражданина РФ, проживающего в ОАЭ. Бесчокову также предъявили обвинение в нарушении санкционного законодательства США и управлении незарегистрированным платежным сервисом.