Чернышенко назвал число занимающихся спортом в России женщин

Чернышенко заявил, что 33,5 миллиона женщин в России занимаются спортом

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко назвал число женщин, которые систематически занимаются физической культурой и спортом в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, таких женщин 33,5 миллиона. В это число он включил профессиональных спортсменок.

«В нашей стране женщины вносят важный вклад в развитие всех сфер жизни, в том числе образования, науки, молодежной политики, туризма и спорта», — добавил Чернышенко.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин назвал число жителей страны, систематически занимающихся спортом. Он отметил, что за последние годы оно увеличилось с 40 до 56,8 процента россиян.