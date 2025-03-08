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15:38, 8 марта 2025Спорт

Чернышенко назвал число занимающихся спортом в России женщин

Чернышенко заявил, что 33,5 миллиона женщин в России занимаются спортом
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко назвал число женщин, которые систематически занимаются физической культурой и спортом в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, таких женщин 33,5 миллиона. В это число он включил профессиональных спортсменок.

«В нашей стране женщины вносят важный вклад в развитие всех сфер жизни, в том числе образования, науки, молодежной политики, туризма и спорта», — добавил Чернышенко.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин назвал число жителей страны, систематически занимающихся спортом. Он отметил, что за последние годы оно увеличилось с 40 до 56,8 процента россиян.

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