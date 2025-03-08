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23:44, 8 марта 2025Спорт

Названа интенсивная утренняя зарядка для замены кофе

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Olga Rolenko / Getty Images

Фитнес-тренер Ирина Ротач назвала интенсивную утреннюю зарядку для замены кофе. Ее слова приводит Men Today.

Эксперт заявила, что фитнес-программа должна быть разнообразной. Она подчеркнула, что важно практиковать как кардиоупражнения, так и силовые или с собственным весом.

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В тренировку Ротач предложила включить приседания с махами, отведение ноги в планке, планку, ягодичный мостик, упражнение «супермен», скручивания, касание стоп, бег на месте, а также пружинки. Для выполнения последних нужно встать ровно, поднять правую ногу на 15-20 сантиметров от пола, начать поднимать и опускать ногу, после чего следует сделать два покачивания спереди, два сбоку, два сзади.

Ранее фитнес-эксперт Джефф Кавальер назвал самый эффективный способ накачать плечи. Он предложил включить в тренировку жим гантелей стоя и с приседом, махи в сторону с гантелями и другие упражнения.

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