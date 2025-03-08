Названа потраченная клубами РПЛ на зарплату футболистов сумма в прошлом сезоне

Клубы РПЛ потратили на зарплату футболистам 343 миллиона евро в сезоне-2023/2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал отчет, в котором назвал сумму, потраченную клубами Российской премьер-лиги (РПЛ) на зарплату футболистам в сезоне 2023/2024. Об этом сообщает Metaratings.

По информации УЕФА, фонд оплаты труда российских команд в прошлом сезоне составил 540 миллионов евро. 343 миллиона из них пошло на зарплаты футболистам.

Это восьмой показатель в Европе. Лидируют команды Английской премьер-лиги (АПЛ), которые потратили на зарплаты игрокам 3,5 миллиарда евро. РПЛ также опередили чемпионаты Турции (405 миллионов) и Бельгии (391 миллион).

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина рассказала о своем желании, связанном с российским футболом. «Хочется, чтобы было меньше легионеров, а больше российских ребят, молодежи, ребят из регионов», — заявила Мизулина.