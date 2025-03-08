Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
Сегодня
12:00 (Мск)
Ростов
Мир Российская Премьер-лига|20-й тур
Факел
Сегодня
14:30 (Мск)
Зенит
Мир Российская Премьер-лига|20-й тур
Ноттингем Форест
Сегодня
15:30 (Мск)
Манчестер Сити
Англия — Премьер-лига|28-й тур
ЦСКА
Сегодня
17:00 (Мск)
Химки
Мир Российская Премьер-лига|20-й тур
Ливерпуль
Сегодня
18:00 (Мск)
Саутгемптон
Англия — Премьер-лига|28-й тур
Ренн
Сегодня
19:00 (Мск)
ПСЖ
Франция — Лига 1|25-й тур
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мх
Мир Российская Премьер-лига|20-й тур
Тампа-Бэй Лайтнинг
Сегодня
23:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ — регулярный чемпионат
Барселона
Сегодня
23:00 (Мск)
Осасуна
Испания — Примера|27-й тур
10:24, 8 марта 2025Спорт

Названа потраченная клубами РПЛ на зарплату футболистов сумма в прошлом сезоне

Клубы РПЛ потратили на зарплату футболистам 343 миллиона евро в сезоне-2023/2024
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Игрок

Игрок "Спартака" Зелимхан Бакаев (в центре) и игрок "Сочи" Иван Новосельцев (справа). Фото: Александр Ступников / РИА Новости

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал отчет, в котором назвал сумму, потраченную клубами Российской премьер-лиги (РПЛ) на зарплату футболистам в сезоне 2023/2024. Об этом сообщает Metaratings.

По информации УЕФА, фонд оплаты труда российских команд в прошлом сезоне составил 540 миллионов евро. 343 миллиона из них пошло на зарплаты футболистам.

Это восьмой показатель в Европе. Лидируют команды Английской премьер-лиги (АПЛ), которые потратили на зарплаты игрокам 3,5 миллиарда евро. РПЛ также опередили чемпионаты Турции (405 миллионов) и Бельгии (391 миллион).

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина рассказала о своем желании, связанном с российским футболом. «Хочется, чтобы было меньше легионеров, а больше российских ребят, молодежи, ребят из регионов», — заявила Мизулина.

    Обсудить
    Последние новости

    МВД переобъявило в розыск Ровшана Аскерова. Бывший игрок «Что? Где? Когда?» заочно арестован в России

    Бывший футболист сборной России рассказал об участии в грабежах и разбойных нападениях

    В Аргентине произошло мощное наводнение

    Мирные жители пострадали при атаке ВСУ на российский регион

    В США назвали действия Трампа «подарком» для Москвы

    Травматолог назвал лучшую альтернативу приседаниям со штангой

    США взыщут с Китая десятки миллиардов долларов за сокрытие данных о коронавирусе

    Врач развеяла миф о женских гормонах

    Названа потраченная клубами РПЛ на зарплату футболистов сумма в прошлом сезоне

    Бойцы бригады «Север-V» отбили атаку ВСУ в районе Часова Яра

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше