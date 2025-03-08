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07:50, 8 марта 2025Спорт

Названы мощные упражнения для подготовки фигуры к лету

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Unsplash

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала мощные упражнения для подготовки фигуры к лету. Ее слова приводит Men Today.

Тренер заявила, что пятнадцатиминутной тренировки достаточно, чтобы в скором времени почувствовать разницу и вкус к спорту. Чтобы выбрать нужное количество подходов, необходимо ориентироваться на уровень своей физической подготовки.

В состав тренировки Ротач предложила включить приседания с касанием пола, приседания с попеременным касанием колена, сведение лопаток на полу, планку с переходом на локти, отжимания, подъем ног, а также русские скручивания. Для выполнения последнего нужно сесть на пол, согнув ноги в коленях, а затем следует повернуть туловище вправо и коснуться руками пола.

Ранее фитнес-эксперт Джефф Кавальер назвал самый эффективный способ накачать плечи. Он предложил включить в тренировку жим гантелей стоя и с приседом, махи в сторону с гантелями и другие упражнения.

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