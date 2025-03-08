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19:47, 8 марта 2025Спорт

РПЛ отреагировала на расистские оскорбления в адрес игрока «Зенита»

РПЛ осудила расистские оскорбления фанатов в адрес игрока «Зенита» Вендела
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Российская премьер-лига (РПЛ) отреагировала на расистские оскорбления в адрес полузащитника петербургского «Зенита» Вендела во время матча 20-го тура чемпионата России против воронежского «Факела». Об этом сообщается на сайте организации.

РПЛ осудила поведение болельщиков и назвала его недопустимым. Там подчеркнули, что конфликтная ситуация будет всесторонне рассмотрена на заседании КДК РФС.

Встреча между «Зенитом» и «Факелом» прошла ранее 8 марта и завершилась со счетом 2:0 в пользу петербуржцев. На 74-й минуте у «Зенита» красную карточку за неспортивное поведение получил Вендел. Бразилец продемонстрировал средний палец в сторону болельщиков. Позднее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что футболиста провоцировали игроки и фанаты «Факела».

«Зенит» набрал 43 очка и догнал лидирующий «Краснодар». «Факел» остается аутсайдером РПЛ и с 14 очками находится на 15-й позиции.

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