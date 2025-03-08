Тревел-блогерша назвала способ сэкономить на поездке в Турцию 30 тысяч рублей

Российская тревел-блогерша назвала соотечественникам способ сэкономить на поездке в Турцию 30 тысяч рублей. Об этом она рассказала на своей странице @marina_leta в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора ролика, в Стамбуле необязательно ходить по платным достопримечательностям. К примеру, дворец Топкапы понравится лишь фанатам сериала «Великолепный век», заметила она. Вместо Цистерны Базилика можно спуститься в аналогичную, но бесплатную, а замок Долмабахче не впечатлит тех, кто был в Эрмитаже. Также блогерша подчеркнула, что на смотровой площадке Галатской башни «нет ничего особенного».

Вместо этого она предложила туристам прокатиться по Босфору на пароме, попробовать рано утром свежий симит в пекарне и позавтракать на террасе с видом на пролив.

Ранее другая россиянка побывала с мужем в Стамбуле и оказалась разочарована поездкой. По ее словам, Турция уже не та, что была раньше: все стремительно дорожает, а качество и сервис ухудшаются.