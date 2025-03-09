«Ты туда не ходи, ладно?». Путин обратился к россиянке, которая вынесла тело мужа с поля боя

Путин попросил вынесшую тело мужа медика Монгуш не возвращаться на СВО

Президент России Владимир Путин попросил участницу специальной военной операции из Тувы Айдысмаа Монгуш, которая в одиночку вынесла тело мужа с поля боя, не возвращаться на фронт.

Полевой медик посетила встречу с главой государства в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей в Москве 8 марта. После официальной части встречи российский лидер пообщался с Монгуш во время фотосессии. «Ты туда не ходи, ладно?» — обратился он к женщине, имея в виду продолжение службы.

По словам главы государства, сейчас Монгуш необходимо поднимать детей — двух сыновей пяти и одиннадцати лет, а также девятилетнюю дочь, которые остались без отца.

Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / РИА Новости

Россиянка сама эвакуировала тело супруга. Они служили в разных подразделениях и не виделись более года, несмотря на то, что находились на расстоянии не более 40 километров друг от друга. Ранее Путин пообещал наградить ее.

Монгуш отправилась на фронт вслед за мужем

Во время общения с главой государства россиянка рассказала, что ее муж решил стать участником спецоперации в 2023 году. Она, имея медицинское образование, отправилась вслед за ним.

По примеру мужа я тоже решила уйти за ним, так как имею медицинское образование. Я медик, он штурмовик — так и встали на защиту Родины Айдысмаа Монгуш военный медик

Несмотря на небольшое расстояние между подразделениями, в которых служили супруги, они не виделись больше года. При этом оба приезжали домой в отпуск, где могли видеться с детьми и близкими, но не заставали друг друга.

Ранее Монгуш и сама говорила, что пока не планирует возвращаться на фронт. Свое решение она мотивировала тем, что сейчас в ней больше нуждаются дети.

Однако не исключено, что в перспективе медик может вернуться к выполнению боевых задач. Она признает такую возможность, хотя и не уточняет конкретные сроки или условия.

Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / РИА Новости

Российская медсестра закрыла собой бойца во время атаки ВСУ

Ранее стало известно, что российская медсестра медицинской роты Елена Круглова вместе с ассистентами спасла жизни 30 российским военнослужащим после атаки украинского FPV-дрона.

Круглова выполняла задачи по оказанию медпомощи российским военнослужащим как на пунктах эвакуации раненых, так и в тыловых районах, заявили в ведомстве. «Елена вместе с ассистентами, анестезиологом и хирургом в течение трех часов оказывали медицинскую помощь более 30 бойцам», — рассказали в Минобороны.

В феврале стало известно о героическом поступке Людмилы Болилой, которая закрыла собой тяжелораненого российского бойца под огнем Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации, приняв на себя осколки и другие поражающие элементы.

Ефрейтор Людмила Болилая, находясь на пункте управления, проявила хладнокровие, выбежала на поверхность, быстро сориентировалась в стремительно меняющейся обстановке и под огнем противника начала оказывать неотложную медицинскую помощь раненым военнослужащим, готовя их к дальнейшей эвакуации Министерство обороны России

Отмечается, что ВСУ обстреливали не только позиции Российской армии, но и эвакуационную группу. Командование представило медсестру к награде.