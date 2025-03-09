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13:49, 9 марта 2025Спорт

Титул россиянина Анкалаева назвали кошмаром для UFC

Тактаров назвал чемпионский титул Анкалаева кошмаром для главы UFC Уайта
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephen R. Sylvanie / Reuters

Боец смешанного стиля (ММА), киноактер Олег Тактаров оценил победу россиянина Магомеда Анкалаева на турнире UFC 313 и завоевание им чемпионского пояса в полутяжелом весе. Его слова приводит ТАСС.

«Абсолютно верное решение судей, иначе быть не могло и выглядело бы странно. Им теперь нужен реванш, нужно еще пять раундов, уже с другой подготовкой и другой тактикой», — заявил Тактаров. Он назвал победу Анкалаева над бразильцем Алексом Перейрой кошмаром для главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта, предположив, что на бой россиянина будет трудно продать билеты.

Анкалаев победил Перейру ранее в воскресенье, 9 марта. Судьи отдали победу россиянину единогласным решением.

Анкалаев стал первым россиянином в UFC, отобравшим пояс у чемпиона. Все его предшественники-соотечественники забирали вакантные титулы.

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