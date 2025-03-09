В Европарламенте заявили о детском поведении Зеленского на встрече с Трампом

Депутат ЕП Блага: Зеленскому следовало вести себя взрослее на встрече с Трампом

Несколько депутатов Европейского парламента (ЕП), вероятно, плакали, когда смотрели на встречу президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Такое мнение выразил депутат ЕП от Словакии Любош Блага, его цитирует РИА Новости.

«Что касается меня, я смеялся. Это было лучшее кино, которое я когда-либо видел. Комедийный фильм, я бы сказал», — добавил политик. Он отметил, что на прошедшей в Вашингтоне встрече президент Украины вел себя нагло и высокомерно относительно Трампа, хотя тот «оплачивает его войну».

Блага подчеркнул, что Зеленский не вел себя как взрослый, хотя стоило бы это делать. Он также отметил, что украинскому лидеру следовало быть порядочнее.

Переговоры между Трампом и Зеленским состоялись 28 февраля в Белом доме. На них также присутствовал вице-президент США Джей Ди Вэнс. В ходе беседы лидеров между ними разгорелся конфликт, политики начали перебивать друг друга. Вэнс спрашивал Зеленского, поблагодарил ли он хоть раз США за помощь. В итоге стороны прервались на консультации, однако позже переговоры не продолжились — Зеленский досрочно покинул Белый дом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее беспрецедентным событием. Он также рассказал, что российский лидер Владимир Путин ознакомился со всеми обстоятельствами перепалки лидеров США и Украины.