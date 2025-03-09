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08:47, 9 марта 2025Мир

В Европарламенте заявили о детском поведении Зеленского на встрече с Трампом

Депутат ЕП Блага: Зеленскому следовало вести себя взрослее на встрече с Трампом
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Guillaume Périgois / Unsplash

Несколько депутатов Европейского парламента (ЕП), вероятно, плакали, когда смотрели на встречу президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Такое мнение выразил депутат ЕП от Словакии Любош Блага, его цитирует РИА Новости.

«Что касается меня, я смеялся. Это было лучшее кино, которое я когда-либо видел. Комедийный фильм, я бы сказал», — добавил политик. Он отметил, что на прошедшей в Вашингтоне встрече президент Украины вел себя нагло и высокомерно относительно Трампа, хотя тот «оплачивает его войну».

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Блага подчеркнул, что Зеленский не вел себя как взрослый, хотя стоило бы это делать. Он также отметил, что украинскому лидеру следовало быть порядочнее.

Переговоры между Трампом и Зеленским состоялись 28 февраля в Белом доме. На них также присутствовал вице-президент США Джей Ди Вэнс. В ходе беседы лидеров между ними разгорелся конфликт, политики начали перебивать друг друга. Вэнс спрашивал Зеленского, поблагодарил ли он хоть раз США за помощь. В итоге стороны прервались на консультации, однако позже переговоры не продолжились — Зеленский досрочно покинул Белый дом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее беспрецедентным событием. Он также рассказал, что российский лидер Владимир Путин ознакомился со всеми обстоятельствами перепалки лидеров США и Украины.

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