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03:26, 9 марта 2025Мир

В США объяснили желание Трампа завершить конфликт на Украине

Полковник Дэвис заявил о цели Трампа подружиться с Россией для давления на Китай
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис предположил, для чего американскому президенту Дональду Трампу нужны хорошие отношения с Россией. Об этом он высказался на YouTube.

Дэвис заявил о цели Трампа подружиться с Россией для давления на Китай. По его мнению, Вашингтон подает сигналы Киеву, что без поддержки США Украине грозит провал.

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«Трамп сфокусирован на завершении конфликта. Но он также смотрит и в будущее, ему важно установить хорошие отношения между двумя сверхдержавами: Россией и США», — отметил военный.

Ранее Трамп заявил, что если Украина не пойдет на переговоры с Россией об урегулировании конфликта, США выйдут из противостояния. «Я должен знать, хочет ли Украина урегулировать конфликт. Если они не хотят урегулирования, мы уходим оттуда», — подчеркнул политик.

Президент России Владимир Путин заявлял, что готов к переговорам по урегулированию конфликта на Украине с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако считает, что тот не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

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