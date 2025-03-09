В США объяснили желание Трампа завершить конфликт на Украине

Полковник Дэвис заявил о цели Трампа подружиться с Россией для давления на Китай

Полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис предположил, для чего американскому президенту Дональду Трампу нужны хорошие отношения с Россией. Об этом он высказался на YouTube.

Дэвис заявил о цели Трампа подружиться с Россией для давления на Китай. По его мнению, Вашингтон подает сигналы Киеву, что без поддержки США Украине грозит провал.

«Трамп сфокусирован на завершении конфликта. Но он также смотрит и в будущее, ему важно установить хорошие отношения между двумя сверхдержавами: Россией и США», — отметил военный.

Ранее Трамп заявил, что если Украина не пойдет на переговоры с Россией об урегулировании конфликта, США выйдут из противостояния. «Я должен знать, хочет ли Украина урегулировать конфликт. Если они не хотят урегулирования, мы уходим оттуда», — подчеркнул политик.

Президент России Владимир Путин заявлял, что готов к переговорам по урегулированию конфликта на Украине с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако считает, что тот не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

