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16:51, 10 марта 2025Спорт

Кандидат в президенты МОК высказался о возвращении россиян

Ватанабэ заявил, что хотел бы вернуть россиян на международные соревнования
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Моринари Ватанабэ

Моринари Ватанабэ. Фото: Naoki Nishimura / AFLO / Globallookpress.com

Глава Международной федерации гимнастики (FIG) и кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Моринари Ватанабэ высказался о возвращении российских спортсменов на турниры. Его слова приводит РИА Новости.

«Спортсмены больше всего ждут возможности участвовать в международных соревнованиях. Я бы хотел, чтобы их мечта реализовалась», — заявил Ватанабэ, находящийся в Москве с визитом. Он добавил, что возможности выступать под флагом страны до окончания конфликта у россиян нет.

Ранее стало известно, что 12 российских представителей спортивной гимнастики получили нейтральный статус. В частности, его выдали олимпийской чемпионке Ангелине Мельниковой.

В июле 2023 года FIG объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Представители страны отказались подавать заявки для участия в квалификационных турнирах и пропустили Олимпиаду-2024 в Париже.

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