Норвежские прыгуны с трамплина лишились спонсора из-за мошенничества с экипировкой на домашнем чемпионате мира. Об этом сообщает NRK.
Юридическая фирма Help Forsikring отказалась от спонсирования сборной. «Само собой разумеется, что недопустимо размещать наш логотип на форме команды, которая мошенничает», — заявил директор по коммуникациям организации Аре Берресен.
Ранее несколько норвежских спортсменов были дисквалифицированы с ЧМ. В результате расследования со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в паховой области костюмов обнаружили вшитую армированную нить, что является нарушением правил.
Менеджер команды Ян-Эрик Аалбу признался в обмане. Он отметил, что это было сделано ради улучшения результата и с полным пониманием того, что это нарушает установленные правила.