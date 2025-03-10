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14:53, 10 марта 2025Спорт

Норвежские прыгуны с трамплина лишились спонсора из-за мошенничества

Норвежские прыгуны с трамплина лишились спонсора из-за мошенничества на ЧМ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Matthias Hangst / Getty Images

Норвежские прыгуны с трамплина лишились спонсора из-за мошенничества с экипировкой на домашнем чемпионате мира. Об этом сообщает NRK.

Юридическая фирма Help Forsikring отказалась от спонсирования сборной. «Само собой разумеется, что недопустимо размещать наш логотип на форме команды, которая мошенничает», — заявил директор по коммуникациям организации Аре Берресен.

Ранее несколько норвежских спортсменов были дисквалифицированы с ЧМ. В результате расследования со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в паховой области костюмов обнаружили вшитую армированную нить, что является нарушением правил.

Менеджер команды Ян-Эрик Аалбу признался в обмане. Он отметил, что это было сделано ради улучшения результата и с полным пониманием того, что это нарушает установленные правила.

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