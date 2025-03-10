Петросян вышел на связь после новостей о госпитализации в реанимацию

Юморист Петросян заявил, что 10 марта состоится его концерт в Серпухове

Известный российский юморист Евгений Петросян вышел на связь после новостей о том, что его госпитализировали в реанимацию. Его слова передает РИА Новости.

Он заявил, что 10 марта у него состоится концерт в Серпухове. Юморист также подтвердил, что его выписали из больницы.

8 марта стало известно, что Петросяна экстренно госпитализировали с кишечным кровотечением. Артисту стало плохо дома. Близкие юмориста вызвали скорую помощь. Его поместили в реанимацию, но затем перевели в обычную палату. 9 марта юмориста выписали, так как он почувствовал себя лучше.

Жена Петросяна Татьяна Брухунова подтвердила сообщения о госпитализации супруга. При этом она назвала фейком новость о том, что артист находится в реанимации. Она также попросила журналистов оставить ее и ее семью в покое и пожаловалась на десятки звонков с неизвестных номеров.