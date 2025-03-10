Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:40, 10 марта 2025Интернет и СМИ

Петросян вышел на связь после новостей о госпитализации в реанимацию

Юморист Петросян заявил, что 10 марта состоится его концерт в Серпухове
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Известный российский юморист Евгений Петросян вышел на связь после новостей о том, что его госпитализировали в реанимацию. Его слова передает РИА Новости.

Он заявил, что 10 марта у него состоится концерт в Серпухове. Юморист также подтвердил, что его выписали из больницы.

8 марта стало известно, что Петросяна экстренно госпитализировали с кишечным кровотечением. Артисту стало плохо дома. Близкие юмориста вызвали скорую помощь. Его поместили в реанимацию, но затем перевели в обычную палату. 9 марта юмориста выписали, так как он почувствовал себя лучше.

Жена Петросяна Татьяна Брухунова подтвердила сообщения о госпитализации супруга. При этом она назвала фейком новость о том, что артист находится в реанимации. Она также попросила журналистов оставить ее и ее семью в покое и пожаловалась на десятки звонков с неизвестных номеров.

    Обсудить
    Последние новости

    Бои за Суджу усиливаются. Отбиты семь населенных пунктов. Хронология самой крупной операции в приграничье

    Мошенники попытались обмануть Тину Канделаки, но получили неожиданный ответ. Журналистка показала переписку в WhatsApp

    Северная Корея предупредила о возможном начале войны из-за одной случайной ошибки

    Бывший «ангел» Victoria's Secret показала обнаженное фото

    Жена гендиректора Black Star заявила о шантаже после взлома в соцсетях

    Опубликована карта наступления Российской армии в Курской области

    Американский регулятор разрешил SpaceX увеличить мощность сигнала связи со смартфоном

    Следователь и прокурор попросили для блогера Митрошиной разные меры пресечения

    В ВСУ признали изобретательность российских войск на поле боя

    Российская теннисистка оценила присутствие на ее матче Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше