Посольство Бразилии оценило удаление футболиста «Зенита» за оскорбительный жест

Посольство Бразилии осудило расизм по отношению к футболисту «Зенита» Венделу

Посольство Бразилии в Москве на своей странице во «ВКонтакте» оценило удаление полузащитника петербургского «Зенита» Вендела за оскорбительный жест во время матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела».

Посольство Бразилии выразило сожаление и осудило расистское поведение по отношению к бразильскому спортсмену. Бразильцы также выразили безоговорочную поддержку и полную солидарность Венделу.

Встреча между «Зенитом» и «Факелом» прошла 8 марта и завершилась со счетом 2:0 в пользу петербуржцев. На 74-й минуте у «Зенита» красную карточку за неспортивное поведение получил Вендел. Бразилец продемонстрировал средний палец в сторону болельщиков. Позднее главный тренер Зенита Сергей Семак заявил, что футболиста провоцировали игроки и фанаты «Факела».

«Зенит» набрал 43 очка и догнал лидирующий «Краснодар». «Факел» остается аутсайдером РПЛ и с 14 очками находится на 15-й позиции.