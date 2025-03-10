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20:31, 10 марта 2025Спорт

Российской гимнастке отказали в нейтральном статусе из-за фото с парада на 9 Мая

Гимнастке Листуновой отказали в нейтральном статусе из-за фото с парада на 9 Мая
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российской гимнастке Виктории Листуновой отказали в нейтральном статусе из-за фото с парада на 9 Мая. Об этом «Матч ТВ» сообщил чемпион России по спортивной гимнастике Даниел Маринов.

Маринов рассказал, что Листуновой пришел отказ и соответствующие документы, в которых называлась причина. Он подчеркнул, что оспорить решение можно в специальной комиссии Международной федерации гимнастики (FIG).

Ранее сообщалось, что 12 российских гимнастов получили нейтральный статус для участия в международных соревнованиях. Среди них олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова.

В июле 2023 года FIG объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Представители страны отказались подавать заявки для участия в квалификационных турнирах и пропустили Олимпиаду-2024 в Париже.

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