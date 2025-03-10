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07:38, 10 марта 2025Экономика

Трамп назвал одну из главных причин повышенных пошлин

Трамп: Повышенные тарифы снова сделают США богатыми
Кирилл Луцюк

Фото: Leah Millis / File Photo / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал одну из главных причин повышенных пошлин на импорт. Главу Белого дома процитировало ТАСС.

По словам Трампа, введение тарифов окажется величайшим из того, что США когда-либо делали как государство

«Это сделает нашу страну снова богатой», — уверен президент.

Ранее Трамп допустил введение дополнительных пошлин на российские товары. Этот сценарий в настоящее время рассматривается в Белом доме.

До этого президент США высказался о готовности Вашингтона к полномасштабным санкциям против России до урегулирования конфликта на Украине. Таким образом он надеется запустить переговоры между Москвой и Киевом.

Одним из последствий этого заявления стало резкое снижение индекса Мосбиржи с 3250 пунктов, до почти 3170 пунктов.

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