Президент США Дональд Трамп назвал одну из главных причин повышенных пошлин на импорт. Главу Белого дома процитировало ТАСС.
По словам Трампа, введение тарифов окажется величайшим из того, что США когда-либо делали как государство
«Это сделает нашу страну снова богатой», — уверен президент.
Ранее Трамп допустил введение дополнительных пошлин на российские товары. Этот сценарий в настоящее время рассматривается в Белом доме.
До этого президент США высказался о готовности Вашингтона к полномасштабным санкциям против России до урегулирования конфликта на Украине. Таким образом он надеется запустить переговоры между Москвой и Киевом.
Одним из последствий этого заявления стало резкое снижение индекса Мосбиржи с 3250 пунктов, до почти 3170 пунктов.