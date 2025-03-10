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11:22, 10 марта 2025Спорт

В НХЛ произошла массовая драка с десятью удалениями

В матче «Вашингтона» и «Сиэтла» произошла массовая драка с десятью удалениями
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Steven Bisig / USA TODAY Sports / Reuters

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталс» и «Сиэтл Кракен» произошла массовая драка. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Инцидент произошел на седьмой минуте третьего периода при счете 2:2. В результате десять игроков — по пять от каждой команды — были удалены с площадки. Брэндон Дьюхэйм из «Вашингтона» получил двойной малый штраф, также он и игрок «Сиэтла» Джон Хэйден были наказаны дисциплинарными десятиминутными штрафами.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу столичной команды. Одержать победу «Вашингтону» помог гол российского нападающего и капитана Александра Овечкина.

«Вашингтон» с 92 очками в 64 играх возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. В активе «Сиэтла» 58 очков в 65 матчах, команда идет 13-й на Западе.

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