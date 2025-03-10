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17:46, 10 марта 2025Спорт

Журова назвала способного повлиять на снятие санкций с российского спорта человека

Депутат Журова: Трамп способен повлиять на снятие санкций с российского спорта
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова назвала человека, который способен повлиять на снятие санкций с российского спорта. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Журова посчитала, что президент США Дональд Трамп может повлиять на международные спортивные федерации. Она подчеркнула, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен вернуть России все прежние олимпийские квоты.

Ранее кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Моринари Ватанабэ заявил, что хотел бы вернуть россиян на международные соревнования. При этом он подчеркнул, что возможности выступать под флагом страны до окончания конфликта на Украине у спортсменов нет.

В начале 2022 года большинство международных организаций отстранили российских и белорусских атлетов от турниров по рекомендации МОК. К летним Играм-2024 представители стран были допущены в нейтральном статусе с рядом оговорок и ограничений.

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