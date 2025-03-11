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14:58, 11 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о переговорах США и Украины в Саудовской Аравии

Депутат Чепа: Киев пытается смягчить последствия провала Зеленского в Вашингтоне
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / Reuters

В ходе переговоров украинской и американской делегаций в Саудовский Аравии Киев пытается смягчить последствия провала президента Украины Владимира Зеленского на переговорах с лидером США Дональдом Трампом 28 февраля, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. О проходящем в Джидде мероприятии депутат высказался в беседе с «Лентой.ру».

11 марта в Джидде начались переговоры Украины и США. На встрече делегаций Киев представляют глава офиса президента Украины Андрей Ермак, глава МИД Украины Андрей Сибига и министр обороны страны Рустем Умеров.

«После переговоров в Вашингтоне, где был полный провал, сегодня идет попытка каким-то образом смягчить ту ситуацию. Их атаки — это специально сделано, в том числе чтобы показать, что у ВСУ есть силы и возможности, хотя они атакуют гражданские цели. Это, скорее, будет иметь абсолютно негативные последствия для всех здравомыслящих политиков», — объяснил Чепа.

Как заявил Ермак, начало переговоров делегаций Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии было конструктивным. «Встреча с командой США началась очень конструктивно, работаем над приближением справедливого и продолжительного мира», — отметил Ермак.

О переговорах США и Украины высказались и в Кремле. Как сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, Вашингтон проинформирует Москву об итогах встречи.

Скандальные переговоры между Зеленским и Трампом в Овальном кабинете состоялись 28 февраля. Позднее спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сообщил, что высказанные украинским лидером сожаления по поводу случившегося можно счесть извинениями.

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