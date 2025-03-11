Путин призвал поднять уровень доходов россиян в одном регионе

Путин призвал поднять уровень доходов населения в Архангельской области

Президент России Владимир Путин призвал власти Архангельской области работать над устойчивым повышением доходов местного населения. Слова главы государства приводит сайт Кремля.

В ходе переговоров с губернатором региона Александром Цыбульским Путин отметил, что за последнее время в области сформировался тренд оттока местного населения. Это происходит в том числе из-за недостаточно высокого уровня доходов местного населения, заявил президент.

На этом фоне Путин призвал региональные власти предпринять все возможные меры для улучшения качества жизни местного населения. Необходимо создать условия, которые сформировали бы в области комфортную среду. «Нужно сделать все для того, чтобы людям жилось там комфортно, уровень доходов нужно поднимать», — резюмировал Путин.

Он также отметил, что уровень безработицы в регионе за последнее время заметно снизился. Подобную динамику Путин счел «очень хорошим показателем». Однако этого недостаточно для снижения оттока населения из Архангельской области. В то же время президент выразил надежду, что двукратный рост занятости в регионе в обозримом будущем создаст предпосылки для постепенного роста доходов граждан.

Ранее Путин удивился словам мэра Москвы Сергея Собянина о средней ежемесячной зарплате в российской столице примерно в 160 тысяч рублей. В базовом прогнозе «Основных макроэкономических показателей социально-экономического развития» показатель в 2024 году оценивался в 161,1 тысячи. По итогам же 2025-го средняя зарплата в Москве должна вырасти до 180,4 тысячи, а в 2026 и 2027 годах — достигнуть 198,5 и 214,3 тысячи соответственно.