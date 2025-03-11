Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:19, 11 марта 2025Экономика

Путин призвал поднять уровень доходов россиян в одном регионе

Путин призвал поднять уровень доходов населения в Архангельской области
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин призвал власти Архангельской области работать над устойчивым повышением доходов местного населения. Слова главы государства приводит сайт Кремля.

В ходе переговоров с губернатором региона Александром Цыбульским Путин отметил, что за последнее время в области сформировался тренд оттока местного населения. Это происходит в том числе из-за недостаточно высокого уровня доходов местного населения, заявил президент.

На этом фоне Путин призвал региональные власти предпринять все возможные меры для улучшения качества жизни местного населения. Необходимо создать условия, которые сформировали бы в области комфортную среду. «Нужно сделать все для того, чтобы людям жилось там комфортно, уровень доходов нужно поднимать», — резюмировал Путин.

Материалы по теме:
В России впервые оценили бедность «во всех ее проявлениях». Что это значит и как повлияет на жизнь граждан?
В России впервые оценили бедность «во всех ее проявлениях». Что это значит и как повлияет на жизнь граждан?
28 декабря 2024
В России началась «революция зарплат» из-за СВО. Почему людям неизбежно будут платить больше?
В России началась «революция зарплат» из-за СВО. Почему людям неизбежно будут платить больше?
18 апреля 2024

Он также отметил, что уровень безработицы в регионе за последнее время заметно снизился. Подобную динамику Путин счел «очень хорошим показателем». Однако этого недостаточно для снижения оттока населения из Архангельской области. В то же время президент выразил надежду, что двукратный рост занятости в регионе в обозримом будущем создаст предпосылки для постепенного роста доходов граждан.

Ранее Путин удивился словам мэра Москвы Сергея Собянина о средней ежемесячной зарплате в российской столице примерно в 160 тысяч рублей. В базовом прогнозе «Основных макроэкономических показателей социально-экономического развития» показатель в 2024 году оценивался в 161,1 тысячи. По итогам же 2025-го средняя зарплата в Москве должна вырасти до 180,4 тысячи, а в 2026 и 2027 годах — достигнуть 198,5 и 214,3 тысячи соответственно.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Военблогер заявил об освобождении Суджи

    Летевший из-за границы в Москву самолет резко сменил курс и сел в другом месте

    В США рассказали об ахиллесовой пяте «революционного» самолета

    Прогнозы об укреплении рубля назвали бессмысленными

    В ЛНР осудят украинца за участие в экстремистской организации

    Четыре аферистки заставили россиянина жениться и оставили его без квартиры и денег

    Впервые опубликована карта атаки позиций ВСУ после выхода десанта из трубы. Как действовали российские штурмовики?

    Стилистка оценила смену имиджа фигуристки Трусовой фразой «не совсем идеально»

    В России подорожали подержанные китайские машины

    Туристка случайно оказалась в американской тюрьме во время путешествия всей жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше