Россиянам назвали способ получить компенсацию после атаки БПЛА

Юрист Адамс: Для получения выплат после атаки беспилотника нужна фиксация ущерба

После атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) необходимо в первую очередь зафиксировать понесенный ущерб. Об этом заявил глава профессиональной юридической группы «АИД» Давид Адамс. Его слова приводит Life.ru.

Эксперт посоветовал в таких случаях записать все повреждения на видеокамеру или детально сфотографировать места разрушений. Чтобы рассчитывать на получение компенсации, нужно любое документальное подтверждение ущерба. «Это будет основой для дальнейших обращений», — пояснил Адамс.

При необходимости зафиксировать повреждения в результате атаки БПЛА могут представители правоохранительных органов и спасательных служб. Однако аналитик посоветовал россиянам сделать эту работу самостоятельно. «Желательно самостоятельно сделать фото- и видеосъемку разрушений, так как это может стать дополнительным доказательством», — отметил он.

После этого, добавил Адамс, пострадавшему следует обратиться в местные органы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС), в МЧС. Сотрудники профильных ведомств проведут осмотр поврежденного имущества, после чего составят акт обследования. Этот документ станет официальным документом, подтверждающим факт ущерба. Однако для гарантии выплат нужно, чтобы происшествие было квалифицировано как чрезвычайная ситуация (ЧС), заключил юрист.

В ночь на 11 марта Вооруженные силы Украины провели массированную атаку на Россию при помощи беспилотников. Средства противовоздушной обороны РФ поразили 337 украинских БПЛА. Более сотни беспилотников атаковали Москву и Московскую область. На Домодедовской улице из-за падения обломков оказалась повреждена кровля дома, а в Домодедово в результате нападения произошел пожар на парковке предприятия «Мираторг». Там сгорели 20 автомобилей. На этом фоне крупнейшие аэропорты, включая Жуковский, Домодедово, Шереметьево и Внуково, друг за другом приостановили прием и выпуск воздушных судов из соображений безопасности.