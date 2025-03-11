В России ответили на заявление СНБО Украины о цели массированной атаки дронов

Депутат Чепа назвал шантажом заявление СНБО Украины о цели атаки дронов

Заявление Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о цели массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотниками по Подмосковью 11 марта является шантажом Киева, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. На позицию СНБО депутат ответил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко со ссылкой на СНБО Украины сообщил, что массированные атаки ВСУ беспилотниками по Подмосковью являются сигналом президенту России Владимиру Путину о необходимости прекращения огня в воздухе.

«Это шантаж. (...) Это все происходит на фоне того, как идет наступление на всех фронтах и Украина терпит большое поражение. Мы знаем, что через несколько дней будет полное освобождение, уже 80 процентов оккупированной территории освобождено. Если оставшиеся бойцы ВСУ не убегут, то они там и останутся. А сегодня это просто шантаж», — заявил Чепа.

Утром во вторник, 11 марта, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за ночь средствами противовоздушной обороны было сбито 74 беспилотника, которые летели на столицу. Беспилотники, которые пытались атаковать Москву, могли запускать из Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей.

До этого Министерство обороны России сообщило об уничтожении 91 дрона ВСУ над Подмосковьем. В ведомстве отметили, что 126 беспилотников были ликвидированы над Курской областью, 38 дронов — над Брянской областью, 25 устройств — над Белгородской областью, 22 дрона — над Рязанской областью, 10 беспилотников — над Калужской областью.