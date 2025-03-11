В США напомнили условие выживания российского «Адмирала Нахимова» в войне с НАТО

19FortyFive: Крейсер «Адмирал Нахимов» выживет при условии поддержки с воздуха

Российский тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» выживет в войне с США и НАТО при условии наличия поддержки с воздуха. Об этом пишет американское издание 19FortyFive.

Обозреватель Стив Балестриери напомнил, что в годы холодной войны морская авиация Советского Союза располагала примерно тысячей самолетов, поделенных между четырьмя основными флотами. Сегодня Россия не имеет такого числа самолетов, поэтому, согласно словам автора, выживание «Адмирала Нахимова» будет зависеть от того, останется ли он близко к берегу в России.

«Россия все еще страдает манией величия и ведет переговоры о строительстве авианосца размером с американский», — заключается в публикации.

В феврале председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам» сообщил, что ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» сейчас получает самое современное вооружение и скоро вернется в строй.

В том же месяце обозреватель американского издания TWZ Томас Ньюдик писал, что после модернизации «Адмирал Нахимов», который станет важным символом военно-морской мощи России, сможет прослужить еще десятки лет.

