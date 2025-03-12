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17:57, 12 марта 2025Спорт

Фетисов одной фразой оценил отказ россиянке в нейтральном статусе из-за открытки на 9 Мая

Фетисов назвал отказ гимнастке Листуновой в нейтральном статусе безобразием
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Виктория Листунова

Виктория Листунова. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил решение Международной федерации гимнастики (FIG) отказать в выдаче нейтрального статуса россиянке Виктории Листуновой. Его слова приводит «Матч ТВ».

Фетисов назвал ситуацию безобразием. «Сейчас будет 80‑летие Победы, ну что, мы должны язык в одно место засунуть?» — отреагировал он.

Ранее Листунова рассказала, что FIG отказала ей в нейтральном статусе из-за фотографии. Она подчеркнула, что разместила открытку с поздравлением с 9 Мая.

В июле 2023 года FIG объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Представители страны отказались подавать заявки для участия в квалификационных турнирах и пропустили Олимпиаду-2024 в Париже. В марте 2025-го 12 российских спортсменов получили нейтральный статус.

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