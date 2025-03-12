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21:25, 12 марта 2025Спорт

FIS наказала норвежских прыгунов с трамплина за мошенничество

FIS отстранила норвежских прыгунов с трамплина за мошенничество с экипировкой
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила норвежских прыгунов с трамплина Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга за мошенничество с экипировкой. Об этом сообщается на сайте организации.

В FIS заявили, что спортсмены, а также помощник тренера Томас Лоббен, не смогут участвовать в турнирах под эгидой FIS до окончания расследования. Кроме того, были изъяты все прыжковые костюмы, которые носили норвежские команды на чемпионате мира 2025 года.

8 марта несколько норвежских спортсменов были дисквалифицированы с чемпионата мира. В паховой области их костюмов обнаружили вшитую армированную нить, что является нарушением правил.

Менеджер команды Ян-Эрик Аалбу признался в обмане. Он отметил, что это было сделано ради улучшения результата и с полным пониманием того, что это нарушает установленные правила.

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