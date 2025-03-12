Интенсивность ночных попыток атак ВСУ на Россию изменилась в 16 раз

Минобороны: Силы ПВО сбили 21 дрон ВСУ над четырьмя регионами и Черным морем

В ночь на среду, 12 марта, интенсивность атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России изменилась в 16 раз по сравнению с ночью 11 марта. Сводку о ночных атаках привело Минобороны в Telegram-канале.

Там уточнили, что всего за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 21 беспилотник над четырьмя регионами России, а также Черным морем. Больше всего летательных аппаратов — 12 — сбили над Брянской областью.

Помимо этого, еще два сбили над Курской областью, по одному — над Калужской областью и Крымом, пять беспилотников — над акваторией Черного моря. Других данных о ситуации там не привели.

Утром 11 марта Минобороны сообщало, что за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 337 беспилотников, затем эта цифра возросла до 343. Атака стала самой массированной с начала СВО. Больше всего летательных аппаратов — 126 — сбили над Курской областью, свыше сотни дронов летели на Москву. Под удар также попали Липецкая, Брянская, Белгородская, Рязанская, Калужская, Орловская, Воронежская и Нижегородская области. В Подмосковье жертвами атак БПЛА стали три человека.