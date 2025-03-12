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10:38, 12 марта 2025Наука и техника

Компания Maxar вернула Украине доступ к спутниковым снимкам

Американская компания Maxar вернула ВСУ доступ к спутниковым снимкам
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA

Американская компания Maxar вернула Вооруженным силам Украины (ВСУ) доступ к спутниковым снимкам. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

«Компания предоставляет фотографии различных участков земной поверхности в высоком разрешении, которые используются в разведывательных целях. Maxar была главным поставщиком таких снимков для ВСУ», — утверждается в публикации.

Ограничение доступа ВСУ к снимкам Maxar зафиксировано 7 марта. После переговоров украинской и американской сторон, состоявшихся 11 марта, запрет был снят.

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Ранее издание SpaceNews сообщило, что компания Maxar Space Systems объявила о заказе на создание геостационарного спутника связи, но не раскрыла его заказчика, что является редким явлением в спутникостроительной отрасли.

В феврале портал Spaceflight Now заметил, что компания SpaceX запустила последнюю пару спутников WorldView Legion в интересах оператора Maxar Intelligence (подразделение компании Maxar Technologies), предназначенных для проведения съемки земной поверхности с разрешением 30 сантиметров.

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