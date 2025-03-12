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17:01, 12 марта 2025Спорт

Медведева сняла видео в обтягивающем комбинезоне

Фигуристка Евгения Медведева сняла видео в черном обтягивающем комбинезоне
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Российская фигуристка Евгения Медведева сняла видео в обтягивающем комбинезоне и показала его на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя спортсменка запечатлена в черном комбинезоне с ремнем и в высоких сапогах на каблуке. На кадрах она выполняет приседания и произносит фразу из фильма «Субстанция».

Ранее фигуристка назвала самый комфортный город для жизни. По ее мнению, таковым является Москва.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она объявила, что фактически завершила карьеру.

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