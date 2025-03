На суде над бывшим президентом показали видео с карликом и женскими гениталиями

В Колумбии во время суда над экс-президентом страны Альваро Урибе случайно показали видео с карликом и женскими гениталиями. Об этом сообщает Need To Know.

Инцидент произошел во время онлайн-слушаний в пятницу, 7 марта. Прокурор Марлен Орхуэла намеревалась дать послушать участникам заседания переговоры между двумя адвокатами, которые считаются подельниками Урибе. Однако вместо этого она по ошибке включила ролик, в котором карлик танцевал под латиноамериканскую музыку.

Орхуэла извинилась и пояснила, что следствию удалось добыть 57 медиа-файлов из устройств подозреваемых. После этого она запустила следующее видео. Кадры показывали «женские половые органы, улучшенные при помощи искусственного интеллекта».

Прокурору пришлось снова извиняться. Пока на экране появлялись то карлик, то гениталии, Урибе и его адвокат «хранили гробовое молчание».

Альваро Урибе Велес занимал пост главы Колумбии с 2002 по 2010 год. Его обвиняют в получении взяток и мошенничестве. Если 72-летнего политика признают виновным, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

В феврале 2023 года представитель Социал-демократической партии Румынии взял ноутбук с собой в ванную комнату и появился перед коллегами голым во время онлайн-заседания. Он не сразу понял, что его видят, но отключил камеру после того, как услышал смех депутатов.