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03:30, 12 марта 2025Из жизни

На суде над бывшим президентом показали видео с карликом и женскими гениталиями

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Колумбии во время суда над экс-президентом страны Альваро Урибе случайно показали видео с карликом и женскими гениталиями. Об этом сообщает Need To Know.

Инцидент произошел во время онлайн-слушаний в пятницу, 7 марта. Прокурор Марлен Орхуэла намеревалась дать послушать участникам заседания переговоры между двумя адвокатами, которые считаются подельниками Урибе. Однако вместо этого она по ошибке включила ролик, в котором карлик танцевал под латиноамериканскую музыку.

Орхуэла извинилась и пояснила, что следствию удалось добыть 57 медиа-файлов из устройств подозреваемых. После этого она запустила следующее видео. Кадры показывали «женские половые органы, улучшенные при помощи искусственного интеллекта».

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Прокурору пришлось снова извиняться. Пока на экране появлялись то карлик, то гениталии, Урибе и его адвокат «хранили гробовое молчание».

Альваро Урибе Велес занимал пост главы Колумбии с 2002 по 2010 год. Его обвиняют в получении взяток и мошенничестве. Если 72-летнего политика признают виновным, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

В феврале 2023 года представитель Социал-демократической партии Румынии взял ноутбук с собой в ванную комнату и появился перед коллегами голым во время онлайн-заседания. Он не сразу понял, что его видят, но отключил камеру после того, как услышал смех депутатов.

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