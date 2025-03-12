Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо Мх
1:2
Завершен
Локомотив М
Fonbet Кубок России|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
СКА
3:1
Завершен
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Краснодар
1:2
Завершен
Ахмат
Fonbet Кубок России|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Барселона
3:1
Завершен
Бенфика
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Ливерпуль
0:1
Завершен
ПСЖ
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Байер
0:2
Завершен
Бавария
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Интер М
2:1
Завершен
Фейеноорд
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Томми Пол
Сегодня
07:15 (Мск)
Даниил Медведев
Индиан-Уэллс (м)
Анахайм Дакс
4:4
3-й период
live
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
07:01, 12 марта 2025Спорт

Ротенберг ответил на вопрос о возможном приглашении в СКА Овечкина

Ротенберг о возможном приглашении Овечкина в СКА: Лучше не загадывать
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о возможном приглашении в команду российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист пожелал Овечкину продолжать забрасывать щайбы в НХЛ. «А дальше он сам решит, как он видит свое будущее. Думаю, что лучше не загадывать», — отметил Ротенберг.

Ранее Овечкин рассказал, что может не продлить истекающий в 2026 году контракт с «Вашингтоном». Он допустил, что перейдет в московское «Динамо».

Ранее 39-летний Овечкин довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 886. Таким образом, россиянин сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки до восьми шайб.

    Обсудить
    Последние новости

    США убедили Украину на прекращение огня и готовятся обсудить перемирие с Россией. Чего Трамп ожидает от Москвы?

    В Раде заявили об увольнении обвиненного в преступлениях в Курской области генерала ВСУ

    США отложили повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий

    Между возрастом потери девственности и одним опасным заболеванием нашли связь

    Ротенберг ответил на вопрос о возможном приглашении в СКА Овечкина

    Молодые россияне назвали неподходящий им размер зарплаты

    Пленный рассказал об отказе ВСУ забирать раненых с поля боя

    Премьер Гренландии отказался общаться с российскими СМИ

    Россиянам рассказали об изменениях цен на недвижимость весной

    Тигр напал на трех человек посреди улицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше