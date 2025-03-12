Ротенберг ответил на вопрос о возможном приглашении в СКА Овечкина

Ротенберг о возможном приглашении Овечкина в СКА: Лучше не загадывать

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о возможном приглашении в команду российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист пожелал Овечкину продолжать забрасывать щайбы в НХЛ. «А дальше он сам решит, как он видит свое будущее. Думаю, что лучше не загадывать», — отметил Ротенберг.

Ранее Овечкин рассказал, что может не продлить истекающий в 2026 году контракт с «Вашингтоном». Он допустил, что перейдет в московское «Динамо».

Ранее 39-летний Овечкин довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 886. Таким образом, россиянин сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки до восьми шайб.