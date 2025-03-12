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15:49, 12 марта 2025Экономика

Снижение российского фондового рынка объяснили

Индекс Мосбиржи снизился 12 марта на 0,7 %
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Российский рынок акций снижается в среду, 12 марта, на фоне ожидания инвесторами ответа России на сформулированное в ходе американо-украинских переговоров предложение о 30-дневном прекращении огня, а также по поводу данных об инфляции в стране, которые станут известны вечером. Об этом говорится в обзоре «БКС Экспресс».

На момент написания заметки индекс Мосбиржи снизился на 0,7 процента, до 3178,65 пункта. Отмечается, что возможность оперативно вернуться выше отметки в 3200 пунктов во многом будет зависеть от геополитических перспектив, а также от вопросов денежно-кредитной политики. С учетом того, что новости по этому поводу ожидаются уже 12 марта, рост волатильности специалисты допускают на вечерней сессии, объяснили авторы материала.

Власти США ждут от Москвы ответа на соответствующие инициативы. В Кремле, в свою очередь, подтвердили перспективу контактов с американцами с детализацией достигнутых в Саудовской Аравии договоренностей.

Что касается ситуации с темпами роста цен, то, как пишет «Коммерсантъ», опубликованный во вторник, 11 марта, бюллетень ЦБ «О чем говорят тренды» интонационно отличается от прежних и содержит указания на пока носящие разрозненный характер изменения, которые в перспективе могут повлиять на формирование устойчивого дезинфляционного тренда. При этом годовая инфляция в стране, согласно актуальным данным Росстата, по-прежнему превышает 10 процентов.

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