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13:22, 12 марта 2025Спорт

В Москве установили счетчик голов Овечкина до рекорда Гретцки

В Москве установили шайбу-счетчик голов Овечкина до рекорда Гретцки в НХЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Москве установили счетчик голов российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, которые ему осталось забить до рекорда канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает ТАСС.

Арт-объект выполнен в форме шайбы. Он находится на въезде в строящийся жилой комплекс на северо-востоке российской столицы.

39-летний Овечкин довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 886. Таким образом, россиянин сократил отставание от лидера по этому показателю Гретцки до восьми шайб.

Ранее Овечкин рассказал, что может не продлить истекающий в 2026 году контракт с «Вашингтоном». Он допустил, что после этого перейдет в московское «Динамо», где начинал карьеру.

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