В Москве установили счетчик голов Овечкина до рекорда Гретцки

В Москве установили шайбу-счетчик голов Овечкина до рекорда Гретцки в НХЛ

В Москве установили счетчик голов российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, которые ему осталось забить до рекорда канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает ТАСС.

Арт-объект выполнен в форме шайбы. Он находится на въезде в строящийся жилой комплекс на северо-востоке российской столицы.

39-летний Овечкин довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 886. Таким образом, россиянин сократил отставание от лидера по этому показателю Гретцки до восьми шайб.

Ранее Овечкин рассказал, что может не продлить истекающий в 2026 году контракт с «Вашингтоном». Он допустил, что после этого перейдет в московское «Динамо», где начинал карьеру.