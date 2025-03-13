В России отреагировали на сообщения о росте популярности Зеленского на Украине

Депутат Журова назвала игрой ситуацию с популярностью Зеленского на Украине

Ситуация с популярностью президента Украины Владимира Зеленского напоминает игру со стороны администрации США, заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом депутат в беседе с «Лентой.ру» отреагировала на сообщения о росте популярности Зеленского среди украинцев.

Ранее издание The Economist сообщило, что Зеленский вернул себе популярность на Украине. Согласно данным телефонного опроса Ipsos газета писала, что если бы президентские выборы на Украине проходили сейчас, то нынешний глава государства Владимир Зеленский бы победил.

«Это их дело, им нужно провести выборы, потому что Зеленский на данный момент нелигитимен. Кого они выберут — это уже их дело. (...) Видимо, на фоне давления на Зеленского и соглашений по редкоземельным металлам у американцев меняется мнение. Это тоже элемент давления: сказать, что нет поддержки, он на все соглашается, чтобы получить поддержку и выиграть выборы», — объяснила Журова.

Выглядит это как игра и украинской администрации, и американской Светлана Журова зампред комитета Госдумы по международным делам

12 марта Зеленский рассказал о плане проведения выборов на Украине. По его мнению, голосование в стране возможно только после мирного соглашения и отмены военного положения.

Позднее ЦИК Украины объяснил невозможность проведения выборов нехваткой денег. Так, замглавы ведомства Сергей Дубовик также сообщил о деградации украинских электоральных аналитических систем на фоне недофинансирования.