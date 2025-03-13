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14:03, 13 марта 2025Спорт

Глава МОК отреагировал на мошенничество сборной Норвегии по прыжкам с трамплина

Глава МОК Бах разочарован мошенничеством сборной Норвегии по прыжкам с трамплина
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Daniele Mascolo / Reuters

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отреагировал на мошенничество сборной Норвегии по прыжкам с трамплина на чемпионате мира. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на NRK.

Бах заявил, что разочарован скандалом вокруг манипуляций с экипировкой на чемпионате мира. «За этим явно стояла энергия, направленная на обман», — посчитал глава МОК.

8 марта несколько норвежских спортсменов были дисквалифицированы с чемпионата мира. В паховой области их костюмов обнаружили вшитую армированную нить, что является нарушением правил.

Менеджер команды Ян-Эрик Аалбу признался в обмане. Он отметил, что это было сделано ради улучшения результата и с полным пониманием того, что это нарушает установленные правила.

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