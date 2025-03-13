Стали известны слова Кейт Миддлтон после расставания с принцем Уильямом

Журналист Иден рассказал о словах Кейт Миддлтон после расставания с принцем

Британский журналист Ричард Иден, специализирующийся на материалах о британской королевской семье, рассказал, как впервые встретил Кейт Миддлтон. Его воспоминания публикует Daily Mail.

Это произошло в 2007 году на презентации книги «Молодой Сталин» английского историка Саймона Джонатана Себаг-Монтефиоре. На тот момент 25-летняя Кейт Миддлтон тоже была на мероприятии и общалась с телеведущей Тарой Палмер-Томкинсон, дочерью друзей принца Чарльза, с детства знакомой с принцем Уильямом. Иден подошел к ним и завязал светскую беседу о книге. Вскоре Палмер-Томкинсон сменила тему: она напрямую спросила у Кейт Миддлтон о ее расставании с принцем Уильямом, о котором стало известно всего за несколько месяцев до этого.

— Как ты? — спросила ее Тара. — Хорошо, — ответила Кейт, немного покраснев. — Должно быть, тебе непросто, — настаивала Тара. — Да нет, все в порядке, — твердо, хотя немного запинаясь, сказала Кейт.

Иден отметил, что язык тела Миддлтон явно показывал, что она не собирается обсуждать эту тему. И действительно, беседа вскоре перешла в более приятное русло. По словам журналиста, в этот момент он понял, что Кейт Миддлтон, к которой тогда относились как к любительнице вечеринок и временному увлечению принца, не так проста. «Она крепкий орешек, и никто не сможет заставить ее говорить о том, о чем она не хочет. Даже близкая подруга королевской семьи», — написал Иден.

Он подчеркнул, что это умение напомнило ему качество, присущее другим членам королевской семьи. «Они обладают сверхъестественной способностью поддерживать светскую беседу с кем угодно (даже с надоедливыми светскими хроникерами), не выдавая при этом никакой информации. Обычно им удается перехватить инициативу и заставить больше говорить собеседника», — заключил журналист.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон запретила детям участвовать в кровавом королевском ритуале. В свое время через этот ритуал прошел и их отец, принц Уильям, и дед, британский монарх Карл III.