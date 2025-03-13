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16:46, 13 марта 2025Наука и техника

Rocket Lab пообещала доставить с Марса все добытые Perseverance образцы

Компания Rocket Lab пообещала доставить с Марса все добытые Perseverance образцы
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Joe Skipper / Reuters

Компания Rocket Lab может доставить с Марса на Землю все образцы пород, добытые ровером Perseverance, пообещал ее глава Питер Бек в колонке на страницах издания SpaсeNews.

«Архитектура Rocket Lab вернет все 30 марсианских образцов, собранных ровером НАСА Perseverance, с помощью трехпускового решения, включающего Mars Telecommunications Orbiter, Sample Return Lander и Earth Return Orbiter (ERO)», — говорится в публикации.

Бек пообещал, что возглавляемая им компания готова работать с НАСА в рамках контракта с фиксированной ценой, который позволит гарантировать контроль затрат и соблюдение графиков. Другим преимуществом Rocket Lab ее глава назвал вертикально интегрированную структуру компании, в рамках которой решаются все организационные и технические вопросы, касающиеся миссии.

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В январе издание сообщило, что НАСА в течение ближайших полутора лет будет изучать два альтернативных варианта программы Mars Sample Return (MSR), предполагающей доставку на Землю не позднее 2035 года образцов грунта, в настоящее время собираемых на Марсе ровером Perseverance.

В октябре SpaсeNews заметило, что НАСА заключило с компанией Rocket Lab контракт на изучение возможности доставки образцов с Марса.

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