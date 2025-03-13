«Семьи сейчас обретут своих близких». В Судже нашли десятки пропавших без вести после вторжения ВСУ

В Судже нашли около ста пропавших без вести после вторжения ВСУ

В городе Судже Курской области и окрестных селах нашли десятки людей, которые числились пропавшими без вести после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион. Об этом сообщил помощник главы МЧС России Юрий Мезинов.

Из Суджи и окрестностей вывезли больше ста человек

По словам Мезинова, с освобожденных территорий вывезли уже больше ста человек. Из них 90 процентов, подчеркнул помощник главы МЧС, числятся в списках без вести пропавших.

То есть это семьи сейчас обретут своих близких, представляете, вот эти все, больше полугода ничего не знать, не видеть. И вот сейчас, представляете, какой праздник Юрий Мезинов помощник главы МЧС России

О начале эвакуации выживших мирных жителей из освобожденной Суджи сообщил 12 марта общественник Владимир Синельников. Вечером того же дня временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Александр Хинштейн рассказал, что 68 россиян силами военных и волонтеров были эвакуированы с территории города. Их сразу же осмотрели врачи. Экстренная госпитализация, отметил врио главы, никому не потребовалась.

Синельников также сообщил об эвакуации людей из населенных пунктов, которые расположены в окрестностях Суджи. Так, по его словам, граждан вывезли из Казачьей Локни, которая также была оккупирована ВСУ после вторжения.

Российские войска вошли в Казачью Локню, располагающуюся западнее Суджи. В Курск эвакуированы девятнадцать человек, в том числе четверо раненых Владимир Синельников активист

Людей начали вывозить до штурма Суджи

По словам Синельникова, курских беженцев, которые после оккупации Суджи около полугода жили в здании местного интерната, вывезли из города еще до начала штурма. При этом, отметил активист, не все пережившие оккупацию хотят покинуть Суджу и окрестности.

Не все хотят выезжать, многие хотят остаться, несмотря на всю ситуацию Владимир Синельников активист

По его словам, это связано с тем, что не многие сельские жители готовы начинать вести городской образ жизни, а на дома у них не хватит денег даже с учетом сертификатов, которые выдают потерявшим жилье. Кроме того, добавил общественник, многие уехавшие хотят вернуться назад после того, как это станет возможным.

Среди эвакуированных из Суджи оказались срочники

Российские срочники полгода прожили на оккупированной ВСУ территории и выжили. Об этом стало известно во время эвакуации людей из освобожденных российскими военными населенных пунктов. Так, на одном из опубликованных видео двое молодых людей представляются срочниками и называют свои фамилии. Предполагается, что они прожили под оккупацией с начала вторжения ВСУ в Курскую область.

«Парней надо показывать как пример для подрастающего поколения и символ несломленного русского духа», — отметил Telegram-канал «Рыбарь».

Фото: Станислав Красильников / РИА Новсоти

Потерявших связь с близкими в Судже призвали немного подождать

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов обратился к родственникам пропавших в Курской области жителей. Он заверил, что в ближайшие дни Суджа и окрестности будут зачищены от солдат ВСУ. После этого будет проводиться эвакуация мирных жителей.

В ближайшие несколько дней все уже будет полностью зачищено, и после этого мы сможем решать все вопросы по эвакуации гражданских, которые находились под оккупацией Апти Алаудинов Командир спецназа «Ахмат»

Общественник Синельников также заявил, что сейчас эвакуировали лишь первых желающих. «Это только начало, первые, кто вышел и согласился поехать. Остальные поедут в ближайшие дни», — заверил он.

ВСУ обстреляли эвакуирующихся из Суджи мирных жителей

Украинские военнослужащие обстреливают группы эвакуации мирных жителей из Суджи и близлежащих населенных пунктов. Об этом сообщил Алаудинов. По его словам, ВСУ применяют против гражданских кассетные боеприпасы. «Там очень тяжелая ситуация», — отметил он.

Несмотря на это, заверил Алаудинов, вывоз мирного населения из освобожденных сел продолжится совместно с силами МЧС России.

Эвакуированные жители рассказали о семи месяцах оккупации ВСУ

Жители села Казачья Локня в Курской области, которое было освобождено российскими войсками, рассказали о семи месяцах жизни в оккупации. По их словам, солдаты ВСУ издевались над ними и размещали военную технику в жилых районах. Кроме того, жители слышали о расправах над местными.

«Напротив моего дома были пушка, в воротах была пушка, справа еще две пушки стояли», — рассказала одна из местных жительниц журналистам.

В Госдуме пообещали помочь жителям Суджи после отступления ВСУ

Депутат Госдумы Светлана Бессараб в разговоре с «Лентой.ру» заверила, что жителям Суджи после отступления ВСУ будет оказана вся возможная поддержка. Она напомнила, что всем жителям Курской области, в том числе суджанцам, положены ежемесячные выплаты. Кроме того, жителям Суджи будет предоставлена помощь в восстановлении жилья.

Однако, как считает депутат, наиболее актуальна для проживших в оккупации людей психологическая помощь. «Это должна быть оценка психологического состояния людей, профессиональная помощь. Эти люди прошли через страшное испытание», — указала Бессараб.